Campeonato Sul-Mato-Grossense: quarta rodada da Série B tem duas partidas no fim de semana

Começa neste fim de semana a 4ª rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. As duas partidas previstas vão ser disputadas neste sábado (28), em Caarapó e, no domingo (27), em Naviraí.

Neste sábado, no Estádio Carecão, o Operário Caarapoense tem a missão de buscar a primeira vitória na competição. O adversário é o Águia Negra, líder da competição com sete pontos.

Já no domingo, no Estádio Virotão, o Naviraiense, segundo colocado com quatro pontos, busca se manter na zona de acesso e enfrenta o Sete de Setembro. O time de Dourados, em dois jogos, conquistou apenas um ponto e procura pela a primeira vitória.

Com ge