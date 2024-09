‘Semana pra Dança 2024’ começa na segunda-feira de forma gratuita e diversos estilos

Mostras e oficinas se difundem em diversos pontos da Capital, como escolas e até Praça Ary Coelho

Da dança contemporânea ao samba de gafieira, do ballet clássico ao passinho; a programação de oficinas da ‘Semana pra Dança 2024’ é para todo mundo dançar e aprender, aqui, ali, em qualquer lugar! De 30 de setembro até 06 de outubro, a dança vai tomar conta de Campo Grande. Além de dezenas de apresentações, o evento também realizará 12 oficinas de diferentes estilos de dança, totalmente gratuitas. A realização é do Colegiado Estadual de Dança de MS e da Associação Arado Cultural.

“A Semana para a Dança, inicialmente, foi pensada para comemorar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado mundialmente dia 29 de abril, e visa levar a dança para pessoas que normalmente não têm acesso a essa arte, seja por meio de espetáculos, oficinas, bate-papos, danças de palco, danças de rua, danças em espaços urbanos, não necessariamente para a rua, com vários estilos e formatos, esse é o mote da Semana pra Dança”, explicou a produtora do Arado Cultural, responsável pela organização da semana, Renata Leoni, em entrevista ao jornal O Estado.

Programação de oficinas

As oficinas começam no dia primeiro de outubro: às 9h, 9 horas, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, realizam a oficina ‘Procedimento#6: práticas de criação’, na sala Conceição Ferreira, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG). De tarde, às 13h, Carmen Ligia Palhano Faria e Kleber da Silva Costa, da Oficina de Dança de Corumbá, apresentam a oficina ‘Siriri e Cururu’, na Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos. Em seguida, às 14h, Leonardo Lopes e Maria Fernanda Figueiró, realizam a oficina ‘Criação de danças em espaços urbanos’, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

Já no dia 02 de outubro, às 8h, a programação começa com uma atividade especial para crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, da Escola Municipal Iracema Maria Vicente, que recebem a oficina ´Um Brincar Dançante´, com a Cia Dançurbana. Já às 9h, Morgana Shayra, Isa Yasmin, Carla Rukan, Priscilla Melli, Mariete Félix e Karla Loureiro realizam a ´Oficina de sons e ritmos árabes, afro e ATS, conhecendo e experienciando a cultura´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG. E de tarde, às 14h, Chico Neller propõe a ´Oficina de Dança Contemporânea´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

No dia 03 de outubro, às 8h, Irineu Junior realiza a oficina ´Das coisas não ditas´, na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva. Já às 14h, Isadora Pantarotto e Isabela Pantarotto, realizam a ´Oficina/Mediação En(casulo)´ na Escola Estadual João Carlos Flores. Também às 14h está programada uma roda de conversa sobre o planejamento das ações para a dança, com o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, na sala Rubens Corrêa, no CCJOG, acessível em libras.

Em 04 de outubro, às 14h, o samba de gafieira entra em cena: Juliano Candia Pedrozo e Anderson Santos Peres, realizam a oficina ´Samba de Gafieira Básico´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG. No dia 05 de outubro, às 9h, acontece a ´Oficina de Tribal Fusion Bellydance´, com a Cia Shakti Fusion, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

Oficina de ballet clássico traz método ´upgrade.BR´ com a idealizadora Andrea Thomioka (SP).

No dia 05 de outubro, às 14h, a ´Semana pra Dança 2024´ traz a oficina de ballet clássico “upgrade.BR” com Andrea Thomioka (SP), na sala Conceição Ferreira, no CCJOG. O upgrade.BR é um método brasileiro de Formação em Dança que tem foco na aplicação da Técnica Clássica para a realidade contemporânea, considerando-se contemporâneo o tempo e o espaço em que se está inserido. A premissa deste método é a aplicação da técnica a partir do corpo de cada praticante, potencializando e respeitando suas individualidades.

A oficina é voltada para profissionais e estudantes de dança de nível intermediário. Andrea Thomioka é idealizadora, diretora e professora do ´upgrade.BR´ e assistente de direção da Cia Jovem de Dança de Jundiaí (SP).

Oficina de Passinho trabalha com a dança criada nos bailes de favelas cariocas.

E no domingo, 06 de outubro, às 11h, no Armazém Cultural, acontece a ´Oficina de Passinho´, com Iguinho Imperador e Pablinho MJ, da Clarin Cia de Dança (Rio de Janeiro e São Paulo). A oficina trabalha com a dança criada nos bailes de favelas cariocas que mistura movimentos de diversos estilos, como breaking, hip hop, frevo e afro. Nesse encontro serão desenvolvidos trabalhos que expressam os movimentos e a força da cultura periférica, presente no gestual e nas batalhas cotidianas dos jovens dançarinos moradores das comunidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A oficina é voltada para pessoas interessadas neste estilo.

Programação de Espetáculos

Na segunda-feira (30), às 19h30, é realizada a abertura da Semana pra Dança 2024, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; às 20h30, é a vez do espetáculo ‘Janela do Dia’, da Cia de Dança do Pantanal, direto de Corumbá. Confira os próximos espetáculos:

Terça-feira (1)

19h

Comitiva Esperança- Oficina de Dança de Corumbá /Corumbá–MS. LOCAL: Armazém Cultural

20h30

Rompendo Silêncios – Ginga Cia de Dança /Campo Grande-MS. LOCAL Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

Quarta-feira (2)

10h

R.U.I.A.: Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória – Cia Dançurbana /Campo Grande–MS. LOCAL: Escola Municipal Iracema Maria Vicente

19h

Encontro de Tribos – Isa Yasmin Cia de Dança /Campo Grande–MS. LOCAL: Armazém Cultural

20h30

Abebé – O reflexo do corpo preto nos trinta anos do Grupo NegraÔ – Grupo NegraÔ /Vitória–ES LOCAL: Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

Quinta-feira (3)

10h

Das Coisas não Ditas – Irineu Júnior /Campo Grande–MS. LOCAL: Escola Estadual Waldemir Barros da Silva

15h30

En(casulo) – Isadora e Isabela Pantarotto e Laís Ferreira /Campo Grande–MS. LOCAL: Escola Estadual João Carlos Flores

19h

Frequências Dimensionais – Cia Duo Due /Maringá–PR. LOCAL: Armazém Cultural

20h30

Procedimento #6 – Jackeline Mourão e Reginaldo Borges /Campo Grande–MS. LOCAL: Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

Sexta-feira (4)

17h15

El Alma se embarga por lo mucho que sabe – Leonardo Lopes e Maria Fernanda Figueiró /Campo Grande–MS. LOCAL: Praça Ary Coelho

19h

Elementos – Cia Shakti Fusion /Campo Grande–MS. LOCAL: Armazém Cultural

20h30

Hu.Ga, Mulher Jovem com os Olhos Fechados, c.1890 e Dança pra Lua – Cia Jovem de Jundiaí /Jundiaí–SP. LOCAL: Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

Sábado (5)

19h

Términus – Luminis Cia de Dança /Campo Grande–MS. LOCAL: Teatro Aracy Balabanian no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

20h30

Me Brega, Baile! – Casa 4 /Salvador–BA. LOCAL: Armazém Cultural

Domingo (6)

20h30

Ou 9 ou 80 – Clarin Cia de Dança /Rio de Janeiro–RJ e São Paulo–SP. LOCAL: Armazém Cultural

Serviço: a ‘Semana pra Dança 2024’ acontece de 30 de setembro até 06 de outubro em vários pontos de Campo Grande–MS. A programação completa, com todas as oficinas, locais e mostras de coreografias, está disponível pelo link.

