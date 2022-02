Campeonato Estadual tem três jogos neste final de semana

Com três jogos na sétima rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022, as partidas serão entre Costa Rica x Chapadão, Aquidauana x Coxim, e Dourados x Águia Negra, neste sábado (26). O jogo entre Comercial e Operário foi adiado para o dia 6 de março.

Segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Aquidauanense e Coxim abrem a rodada, às 15 horas, no Noroeste (Estádio Municipal Mário Pinto de Souza), em Aquidauana. Na mesma chave, o Dourados recebe o Águia Negra, no Douradão (Estádio Municipal Fredis Saldivar), às 16 horas.

Adversários na última quarta-feira (23), Costa Rica e Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) voltam a fazer o Clássico do Bolsão neste sábado (26), desta vez no Laertão (Estádio Municipal Laerte Paes Coelho), em Costa Rica. O duelo terá início às 16 horas.

(Com assessoria)