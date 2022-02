Artistas nas áreas de Artes Cênicas, Música e Audiovisual podem se inscrever para a seleção do XVI FASP

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) está selecionando artistas/grupos/coletivos e produtores audiovisuais nas áreas de: Artes Cênicas, Dança, Música e Audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no XVI FASP ( XVI Festival América do Sul Pantanal), a ser realizado de 26 a 29 de maio, em Corumbá.

Segundo a FCMS, o FASP tem por objetivo produzir ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos promovendo encontros que valorizem a diversidade cultural do continente, a criação e fruição de riquezas, o intercâmbio, a revelação de experiências e debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Podem se inscrever artistas, produtores audiovisuais, grupos ou coletivos residentes sul-mato-grossenses e com atuação artística comprovada de, no mínimo, dois anos nas áreas de Artes Cênicas, Música e Audiovisual. Cada artista poderá inscrever somente uma proposta de apresentação.

Serão selecionados três espetáculos de Circo; três espetáculos de Teatro; três espetáculos de Dança, para se apresentar ao ar livre ou em espaços alternativos; três shows musicais para o Palco da Integração; dois shows musicais instrumentais para o Palco do Moinho Cultural; cinco shows musicais para apresentação no Circuito Comunidade (apresentações em bairros).

Quatro shows musicais para o Palco Rio Paraguai; cinco filmes de curta metragem, com tempo de duração de até 25 minutos cada, Nos gêneros: ficção, documentário, animação ou experimental e quatro filmes de média ou longa metragem a partir de 25 minutos, nos gêneros: ficção, documentário, animação ou experimental.

As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 10 de abril de 2022 e deverão ser realizadas, por meio do formulário Google nos seguintes endereços:

No ato de inscrição os proponentes deverão inserir as informações exigidas no formulário e encaminhar juntamente a documentação exigida, não sendo admitidas alterações ou complementações na proposta, após o envio da inscrição, sob pena de desclassificação.

(Com assessoria)