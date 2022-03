Campeonato Estadual já tem classificados para a disputa final

Já estão determinados os seis classificados para a final do Campeonato Estadual de futebol da série A. A disputa nesse domingo (13), foi a 10º e última disputa da primeira fase. Coxim perdeu para o Águia Negra, com isso Naviraiense e Dourados, que empataram no último jogo, foram juntos para a final.

Os times que estão na disputa final do titulo, são: Naviraiense, Aquidauanense, Dourados, Costa Rica. Operário e Serc.

Na segunda e última fase, o hexagonal final, não vai ter “mata-mata”, sem quartas de final, semifinal e final. Os classificados jogos entre si, com disputas de ida e volta, no formato de pontos corridos.

Já tem disputa na primeira rodada da fase final, nessa quarta-feira (16), entre Costa Rica e Aquidauanense, Operário contra Serc, Dourados enfrenta Naviraiense.

A previsão para a final do Campeonato é dia 24 de abril.