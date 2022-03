Ginga e Cia apresentam o espetáculo “Silêncio Branco” no Glauce Rocha

A Ginga Cia de dança, vai celebrar os 35 anos de companhia de com o novo espetáculo “Silêncio Branco”, aqui na Capital, que tem como tema a violência contra a mulher . As apresentações serão no dia 26 e 27 de março, no teatro Glauce Rocha.

Em todo seu tempo de atividade foram abordados vários temas de importância, principalmente produções do universo feminino, e agora, encara um projeto de dança com um tema que carrega muita importância e responsabilidade, a triste realidade das agressões e violência contra as mulheres.

O diretor e criador da companhia Ginga e Cia, Chico Neller, já tinha apresentado a proposta antes da pandemia da COVID-19, para a -FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, mas devido as paralisações da pandemia o espetáculo foi adiado no ano de 2019.

O espetáculo também será apresentado no interior do Estado, em Dourados, no dia 9 de abril no Sucata Cultural e, em Corumbá, no dia 29 de abril, no Centro de Convenções do Pantanal. A entrada é franca.