Campeão com o Brasil em 2009, Moncho Monsalve morre aos 81 anos

Ex-treinador da seleção conquistou a Copa América e teve carreira marcante no basquete europeu

O técnico espanhol Moncho Monsalve morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. Ele comandou a seleção brasileira masculina no título da Copa América de 2009, resultado que garantiu ao país uma vaga no Mundial do ano seguinte.

Na campanha, o Brasil contava com nomes como Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas, Marcelinho Machado e Tiago Splitter, grupo considerado um dos mais talentosos da geração.

Antes de se tornar treinador, Monsalve teve carreira como jogador e viveu o auge no Real Madrid Baloncesto. Entre 1963 e 1967, conquistou nove títulos, incluindo três Copas da Europa, três ligas nacionais e três Copas da Espanha. Em nota oficial, o clube lamentou a morte e destacou a trajetória do ex-atleta. “O Real Madrid lamenta profundamente o falecimento de Moncho Monsalve, uma das grandes lendas do clube e do basquete espanhol”, diz o comunicado.

Monsalve também defendeu a seleção da Espanha e foi vice-campeão dos Jogos do Mediterrâneo de 1963. A carreira como jogador foi encerrada precocemente, em 1971, após uma lesão grave no joelho.

Como técnico, acumulou passagens por clubes como FC Barcelona Bàsquet, Zaragoza, Murcia e Málaga, além de comandar seleções como Brasil, Marrocos e República Dominicana. Em reconhecimento à trajetória, entrou para o Hall da Fama da Federação Espanhola de Basquete em 2004.

*Com informações da Agência Brasil

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