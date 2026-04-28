Polícia Civil desarticula grupo envolvido em furtos de caminhonetes e prende suspeitos em flagrante

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, desarticulou parte de uma organização criminosa envolvida em furtos de caminhonetes na região sul do estado, após investigação integrada com unidades regionais. A ação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos.

Os crimes, que vinham sendo registrados em diferentes municípios da região sul, geraram preocupação entre produtores rurais e a população. As investigações apontaram que os veículos mais visados eram caminhonetes de um modelo específico amplamente utilizado no campo, cuja vulnerabilidade técnica vinha sendo explorada por grupos criminosos.

A apuração contou com atuação conjunta da DEFRON, Delegacias Regionais e do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O trabalho incluiu ações especializadas de inteligência e investigação policial com uso maciço de tecnologia, o que permitiu identificar um veículo suspeito utilizado no apoio às ações criminosas.

A partir do cruzamento de informações, equipes policiais localizaram o automóvel em outro município e iniciaram monitoramento, que levou à identificação dos suspeitos responsáveis pelo suporte logístico das ações.

Prisões e apreensões

Durante a operação realizada nesta segunda-feira (27)um homem foi abordado ao deixar um imóvel investigado, enquanto conduzia um veículo. Simultaneamente, outra equipe realizou diligências no local, onde uma mulher foi localizada. Ambos foram presos em flagrante.

Nas buscas, foram apreendidos objetos relacionados à investigação, incluindo itens que serão submetidos à perícia. O material pode contribuir para o avanço das apurações e identificação de outros envolvidos.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes, incluindo execução dos furtos, apoio logístico e coordenação das ações. Os suspeitos presos teriam participação no suporte operacional. Outros envolvidos já foram identificados, e as diligências continuam para localizá-los.

Continuidade das investigações

A Polícia Civil destaca que as investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço dos trabalhos, respeitando a legislação vigente.

A instituição reforça seu compromisso com a segurança pública e com o enfrentamento qualificado aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que impactam diretamente o setor produtivo e a economia regional.