Calderano derrota anfitrião em estreia no WTT Champions, na China

Carioca superou Chen Yuanyu, que o havia derrotado há 12 dias em Smash
Uma estreia com gosto de revanche. Doze dias após ter sido eliminado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Smash de Singapura, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano voltou a ficar frente a frente com o asiático.
Mas o resultado nesta quarta-feira (11), foi outro. Número quatro do mundo, avançou às oitavas de final do WTT Champions Chongqing, na China, ao despachar Yuanyu (21º no ranking) por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.
Cabeça de chave número 3, o brasileiro volta a competir na sexta (13), às 9h15 (horário de Brasília). O adversário será o vencedor do duelo entre Shunsuke Togami (20º) e o Tomislav Pucar (30º) desta quinta, ao meio-dia. O torneio tem transmissão ao vivo online no canal da Federação Internacional de Tênis (World Tennis) no YouTube.
Outra representante brasileira na chave de simples em Chongqing é a paulista Bruna Takahashi, que estreou com vitória de virada contra Zeng Jian (Singapura) por 3 sets a 1, na última terça (10). A brasileira (22ª no ranking) terá pela frente nas oitavas a chinesa Kuai Man, atual número cinco do mundo. O embate será nesta quinta (12), a partir das 20h10.
Com informações da Agência Brasil.
