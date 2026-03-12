Quinta-feira deve ser marcada por chuva e trovoadas no Estado

Temperaturas variam entre 20 ºC e 30 ºC, com previsão de instabilidade ao longo do dia

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) indica quinta-feira (12) de tempo instável em todo o Estado, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em diferentes regiões.

De acordo com o órgão, as temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mas a presença de nuvens favorece a ocorrência de precipitações isoladas.

Na região Pantanal, Corumbá deve registrar mínima de 23°C e máxima de 28°C, enquanto Aquidauana varia entre 23°C e 26°C. Em Porto Murtinho, os termômetros ficam entre 23°C e 29°C.

No Norte do Estado, Coxim tem previsão de 23°C a 30°C, e Camapuã deve marcar entre 21°C e 27°C, também com indicativo de chuva.

Na região Leste, Paranaíba e Três Lagoas apresentam variação semelhante, entre 22°C e 28°C. Já Anaurilândia deve registrar mínima de 21°C e máxima de 26°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 25°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ao longo do dia.

No Sul do Estado, Dourados deve variar entre 20°C e 27°C. Ponta Porã terá mínima de 21°C e máxima de 25°C. Já Mundo Novo apresenta previsão de 20°C a 28°C, também com instabilidade.

Segundo o Cemtec, as condições são influenciadas pela combinação de calor e alta umidade, favorecendo a formação de áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram