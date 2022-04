Brasileiros salvam, e Real Madrid elimina o Chelsea da Liga dos Campeões na prorrogação

O Real Madrid quase provou do próprio veneno na tarde de hoje (12) e tomou um susto daqueles contra o Chelsea. No entanto, um gol salvador de Rodrygo e uma assistência precisa de Vinícius Jr. mudaram tudo: o time espanhol foi às semifinais da Liga dos Campeões mesmo com derrota por 3 a 2 no Santiago Bernabéu.

O Chelsea chegou a ter três gols de vantagem com Mason Mount, Rudiger e Timo Werner, mas Rodrygo diminuiu após assistência de Modric e o jogo foi à prorrogação. Vinícius Jr. pegou a defesa desprevenida e colocou na cabeça de Benzema, que fez o gol da vaga na semifinal. Por pouco o Chelsea não fez com o Real o que o próprio clube merengue havia feito com o PSG nas oitavas.

Treze vezes campeão da Champions, o Real agora aguarda a definição de seu próximo adversário: Atlético de Madri e Manchester City decidem nesta quarta-feira (13) quem avança à semifinal, com vantagem de 1 a 0 para os ingleses. O time espanhol volta a campo em visita ao Sevilla, no domingo (17), enquanto o Chelsea tenta afogar as mágoas em casa, contra o Crystal Palace.

A novidade do Chelsea foi Christensen no banco e Reece James como zagueiro pela direita, uma opção mais jovem e dinâmica que o próprio treinador Thomas Tuchel admitiu como tentativa de “equilibrar a velocidade de Vinícius Jr”.

O primeiro lance entre eles deu a impressão de ter sido uma escolha errada, com caneta do brasileiro e o marcador pendurado com o cartão amarelo, mas Reece James melhorou muito ao longo da partida. A única vez em que o brasileiro encarou outro marcador, fez a jogada do gol de Benzema na prorrogação após uma bola roubada pelo Real no campo de ataque.

Com informações da Folhapress