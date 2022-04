Com elevado volume de chuvas, frente fria é esperada em todo estado

O avanço de uma frente fria no estado trouxe um aumento do volume de chuvas na manhã desta quarta-feira (13). É esperada queda acentuada das temperaturas ao longo do dia.

A frente fria deve avançar para região sul ainda hoje, entre o período da tarde e noite, com chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir valores de 90km/h com eventual queda de granizo.

Segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem por conta do avanço de um cavado pré- frontal, sistema meteorológico que antecede a frente fria e provoca aumento de nuvens e chuva. Os acumulados de chuva podem chegar a 40mm/24h.

A Semana Santa ainda promete temperaturas em queda no Estado. As mínimas ficam entre 12ºC a 14ºC para as regiões sul e sudeste. No feriado a onda de frio avança para outras regiões com mínimas em torno de 11ºC. Em Ponta Porã são esperados valores entre 11-13ºC, em Corumbá entre 17-19ºC e na Capital valores em torno de 15-17ºC.

O fim de semana começa com temperaturas baixas entre 15ºC a 16ºC, mas com o tempo mais firme as temperaturas se elevam gradativamente. Nas regiões centro-norte e pantaneira, as máximas ficam próximas aos 30°C. No sul as máximas podem ficar entre 23-25°C.

Confira a live dos reporteres Wanderson Lara e Berlim Calderão: