Brasileirão tem rodada final nesta quarta; confira tudo que está em jogo

A última rodada do Brasileirão promete fortes emoções para torcedores de várias equipes. Nesta noite será definido o grande campeão, além do último time que cairá para a Série B do campeonato. No topo, o Palmeiras é o grande favorito e só perde essa conquista em caso de uma combinação inusitada de resultados.

O Cruzeiro recebe o Palmeiras, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece às 20h30 (horário de MS), no Mineirão. Com 69 pontos, o clube paulista precisa de apenas um empate para conquistar o bicampeonato consecutivo e o 12º de sua história. Em caso de derrota, a equipe de Abel Ferreira só não ficará com o título se for superada no saldo de gols, que hoje a vantagem é de oito.

Flamengo

Terceiro colocado, o time rubro-negro tem missão ainda mais ingrata em busca do eneacampeonato. Com os mesmos 66 do Atlético-MG, o clube da Gávea tem 16 gols a menos no saldo que o líder Palmeiras. Dessa forma, o elenco de Tite precisa, obviamente, vencer o seu jogo, torcer pela derrota do Verdão e também para que o Galo não vença. Além, é claro, de reverter a desvantagem no saldo de gols.

Parte de baixo da tabela

Uma disputa que promete muita emoção é para saber quem escapa da temível segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bahia, Santos e Vasco ainda correm risco de cair. Os três times entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), como mandantes e precisando de resultados diferentes em busca da salvação.

Santos

Dos três, quem tem a situação mais confortável é o Santos. Com 43 pontos, o Peixe é o 15º colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Para escapar sem depender de nenhum outro resultado, o time precisa vencer o Fortaleza, na Vila Belmiro. Vasco Com 42 pontos e ocupando a 16ª posição da classificação, o Vasco é o primeiro fora da zona do rebaixamento. A equipe de São Januário depende apenas de si mesma para seguir na elite do futebol brasileiro no ano de 2024. O time enfrenta o Bragantino, que luta por vaga direta da Libertadores. Em caso de tropeço diante do Massa Bruta o Vasco terá que torcer contra o Bahia, que enfrenta o Atlético-MG na rodada derradeira do Brasileiro. Bahia O Bahia tem uma situação mais complexa. Como está na zona de rebaixamento, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG na Fonte Nova e, mais do que isso, secar Santos e Vasco. A equipe escapa da Série B se: 1.Vencer, mas Santos ou Vasco não vencerem. 2.Empatar, mas o Vasco perder para o Bragantino.

