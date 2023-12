Sicredi Pantanal MS conquista ouro no Prêmio Somos Coop Excelência de Gestão

A Sicredi Pantanal MS ficou em primeiro lugar na categoria Primeiros Passos para Excelência do Prêmio Somos Coop Excelência de Gestão. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (05), em Brasília, com a participação de 56 cooperativas finalistas em diversas categorias.

Para o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, a premiação é resultado do trabalho de toda a equipe da cooperativa. “É com muito orgulho que recebemos uma conquista importante da nossa cooperativa. Somos a primeira cooperativa de crédito do nosso Estado a receber OURO nesta categoria. Um prêmio que reforça o nosso comprometimento de trabalhar com eficiência e com foco nas boas práticas para atender nosso associado e a nossa comunidade”.

Perosa reforçou a importância do momento para a história da cooperativa. “Levo este prêmio para casa com a sensação de dever cumprido e com muito orgulho do trabalho desenvolvido por nossos mais de 160 colaboradores. Ao validar boas práticas reforçamos nosso compromisso com os nossos 27 mil associados”.

Para a gerente de Gestão Com Pessoas, Suzane Limberger Beltramin, a conquista entra para a história da cooperativa. “É uma construção diária, que envolve meses, anos e uma equipe incrível, que encara os desafios e abraça o novo. O OURO veio porque esteve em cada momento o amor aos processos e compromisso com as melhorias”.

Sobre o PDGC e o Prêmio SomosCoop

O Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC) é um dos programas do Sescoop voltados ao desenvolvimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal é promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança pelas cooperativas.

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão consagra, uma vez a cada dois anos, as cooperativas participantes do programa que se destacam por seus modelos de gestão e por suas boas práticas de governança em três faixas: ouro, prata e bronze.

Cada cooperativa é avaliada de acordo com a sua categoria e nível de maturidade selecionado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram