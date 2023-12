Corpo de motorista de Três Lagoas envolvido em acidente em SP será velado hoje

O corpo de Sérgio José da Silva, de 68 anos, deve chegar no município de Três Lagoas por volta das 11h desta quarta-feira (6). Ele era motorista e foi uma das duas vítimas do acidente envolvendo um ônibus de turismo da empresa Ivitur e um caminhão com carga de madeira, na madrugada de terça-feira (5) na rodovia Catello Branco, São Paulo.

Conforme informações do portal Rádio Caçula, o velório será realizado a tarde, e o sepultamento no fim do dia. Ainda não há informações sobre o translado do corpo da segunda vítima, Josmar João de Arruda, de 42 anos, natural de Castilho e que era passageiro do ônibus.

A empresa de transporte turístico Ivitur, emitiu nota oficial em suas redes sociais. Ela esclareceu que o ônibus continha 46 pessoas, sendo 44 passageiros e dois motoristas. Além disso, cinco pessoas seguem hospitalizadas.

Ainda conforme a nota, o diretor da empresa, Vinícius Nitta, se deslocou até a região do acidente para prestar assistência a todos os passageiros envolvidos no acidente. A Ivitur lamentou o ocorrido e disse estar à disposição para esclarecimentos.