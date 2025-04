Brasileirão Série A e B movimentam o sábado com jogos e transmissões em diversos canais

O sábado (5) será de muita bola rolando com a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro e a continuidade da segunda rodada da Série A, além de um duelo importante da Seleção Brasileira Sub-17 no Sul-Americano. Com transmissões em canais abertos, fechados e plataformas de streaming, a programação esportiva promete atrair torcedores de todos os cantos do país.

Série B dá o pontapé inicial

A edição 2025 da Série B começa com três partidas neste sábado. O destaque fica para o confronto entre Coritiba e Vila Nova, às 16h00 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela RedeTV! — única emissora aberta a exibir o torneio — e também pelo canal Desimpedidos no YouTube, apostando em um formato mais descontraído para alcançar públicos jovens e digitais.

No mesmo horário, o CRB recebe a Chapecoense em Maceió, com transmissão exclusiva pelo Disney+. Já às 18h30, o América-MG enfrenta o Botafogo-SP, em partida exibida pelo canal fechado ESPN e também pela plataforma de streaming da Disney.

Série A segue com grandes confrontos

A Série A do Brasileirão continua neste sábado com três partidas pela segunda rodada. Às 18h30, o Ceará encara o Grêmio com transmissão pelo canal Premiere. No mesmo horário, outro grande duelo acontece entre Corinthians e Vasco, que será exibido com exclusividade pelo Prime Video.

Fechando a noite, o atual campeão Botafogo recebe o Juventude, às 21h00, no Estádio Nilton Santos. A partida será transmitida simultaneamente pelo Premiere e SporTV.

Seleção Sub-17 em campo

O Brasil também entra em campo nas categorias de base. A Seleção Brasileira Sub-17 enfrenta o Equador, às 18h30, pelo Campeonato Sul-Americano da categoria, com transmissão do SporTV. A equipe busca manter o bom desempenho no torneio continental e garantir vaga no Mundial da categoria.

Agenda dos principais jogos deste sábado (5):

Brasileirão Série B – 1ª Rodada

– 16h00 – Coritiba x Vila Nova – Transmissão: RedeTV!, YouTube (Desimpedidos)

– 16h00 – CRB x Chapecoense – Transmissão: Disney+

– 18h30 – América-MG x Botafogo-SP – Transmissão: ESPN, Disney+

Brasileirão Série A – 2ª Rodada

– 18h30 – Ceará x Grêmio – Transmissão: Premiere

– 18h30 – Corinthians x Vasco – Transmissão: Prime Video

– 21h00 – Botafogo x Juventude – Transmissão: SporTV, Premiere

Sul-Americano Sub-17

– 18h30 – Brasil x Equador – Transmissão: SporTV

Com jogos para todos os gostos e plataformas, o torcedor terá um sábado cheio de emoções e muita disputa dentro das quatro linhas.

