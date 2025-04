Higiene de luxo? Sabonete lidera nova onda de aumentos em Campo Grande

Produto lidera ranking com 66% de diferença nos preços repassados ao consumidor em Campo Grande

Depois da alta no café, ovos e carnes, os consumidores de Campo Grande enfrentam agora mais um desafio nas idas ao supermercado. As variações nos preços de produtos da seção de higiene pessoal foram destaque na edição mais recente da pesquisa de preços dos itens da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado. As diferenças nos valores repassados ao consumidor foram observadas em seis estabelecimentos, na sexta-feira (04).

Nesta lista de compras, o sabonete lidera com uma variação de 66,67% nos preços, sendo encontrado por R$ 1,95 em três dos seis mercados mapeados. Já em outra unidade, o mesmo produto era vendido por R$ 3,25. A pesquisa considerou a cotação do sabonete Lux de 90g. O preço médio do item ficou em R$ 2,30 — variações que, à primeira vista, podem parecer pouco significativas, mas que impactam diretamente o orçamento de muitas famílias.

Em segundo lugar, o creme dental da marca Colgate apresentou variação de 37,53%. O menor preço encontrado pela reportagem foi de R$ 4,69, enquanto o valor mais alto chegou a R$ 6,45. Já o papel higiênico Neve, com 12 unidades, ocupa o terceiro lugar no ranking de variações: os preços oscilaram entre R$ 21,90 e R$ 29,99, representando uma diferença de 36,94% entre os estabelecimentos.

Mercearia

Na seção mais visitada dos supermercados, a mercearia, um produto segue sendo o vilão dos últimos tempos: o café. Nesta edição da pesquisa, o pacote de 500g da marca Três Corações registrou um aumento de 21,51% em relação ao levantamento anterior. Antes, o preço máximo observado era de R$ 27,90; agora, o produto pode ser encontrado por até R$ 33,90.

Para alívio do bolso, o arroz Tio Lautério (5kg) manteve-se estável em comparação à semana anterior, com preços entre R$ 19,85 e R$ 23,99. O feijão (1kg) também não apresentou grandes variações, sendo vendido entre R$ 4,98 e R$ 5,99. Destaque da pesquisa anterior, o leite em caixinha também não sofreu alterações relevantes nesta semana — o menor valor encontrado foi de R$ 4,89 (Comper e Fort).

Outro produto que merece atenção nesta edição é o tomate, cujo preço disparou nas últimas semanas. Atualmente, o quilo é vendido por R$ 16,25, um aumento expressivo em relação à pesquisa anterior, quando os valores variavam de R$ 8,90 a R$ 11,95.

Por Suzi Jarde

