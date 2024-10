Brasileirão retorna com jogos de Corinthians e Vasco nesta segunda-feira

O Campeonato Brasileiro retorna nesta noite com jogos de Corinthians e Vasco pela 31ª rodada, iniciada no sábado. No domingo não houve jogos por causa do segundo turno das eleições municipais. O Timão visita o Cuiabá na Arena Pantanal, a partir das 18h (de MS), precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento. O time mato-grossense é o vice-lanterna da competição.

Uma provável escalação do Timão tem Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Carillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

Na sequência, às 20h, o Vasco recebe o Bahia no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O time carioca soma 40 pontos, no meio da tabela, e o Tricolor está com seis pontos a mais que o adversário desta noite.

O Vasco deve começar o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Rayan (Alex Teixeira ou GB). Técnico: Rafael Paiva.

A Série B do Campeonato Brasileiro também entra em campo nesta noite com Ituano x Santos. O Peixe lidera a competição, com 59 pontos, mas pode perder a posição em caso de tropeço. O time de Itu (SP) está na zona de rebaixamento para a Série C.

Confira a agenda do dia e onde assistir

Brasileirão – 18h Cuiabá x Corinthians (Premiere)

20h Vasco x Bahia (Sportv e Premiere)

Série B – 18h Ituano x Santos (Premiere).