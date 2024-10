Inmet emite novo alerta de chuvas intensas em 54 municípios de MS até amanhã

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para risco de chuvas intensas com volume de até 50 milímetros e ventos de 60 km/h. O aviso é válido até amanhã (29), em Campo Grande e mais 53 municípios de Mato Grosso do Sul.

Além da Capital, estão sob alerta Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência e Itaporã.

O aviso também vale para Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

