Brasileirão de Jiu-jítsu é realizado no Rádio Clube em Campo Grande

Acontece hoje (19), no ginásio de esportes do Rádio Clube, em Campo Grande, o Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu. A competição é realizada pela CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo) e Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ) e conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

As disputas começaram por volta das 9h, com previsão de término às 20 horas. A entrada é gratuita. De acordo com a FSMJJ, o evento também é válido como sétima etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu, contando pontos para os rankings estadual e nacional.

De acordo com a organização, serão 10 áreas de lutas, que acontecerão simultaneamente, ocupando todo o espaço do ginásio. Vão para o tatame 1.175 atletas, de 69 equipes. Segundo a FSMJJ, estes representam sete estados brasileiros: Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Além disso, a organização confirma a presença de lutadores de outros quatro países: Bolívia, Paraguai, Peru e Suíça.

“Esse é o evento com o maior número de atletas já realizado pela federação aqui em Mato Grosso do Sul. É uma competição que tem organização conjunta com a Confederação Brasileira e isso faz com que os atletas não tenham necessidade de sair do estado para participar de um evento desta magnitude”, ressalta o presidente da FSMJJ, Fábio Rocha.

O campeonato reunirá competidores nas classes mirim (6 e 7 anos), infantil (8 a 11 anos), infantojuvenil (12 a 15 anos), juvenil (16 e 17 anos), adulto (18 a 29 anos) e máster (30 a 46+), nas categorias de peso pluma, pena, leve, médio, meio-pesado, pesado, superpesado, pesadíssimo, além de lutas no absoluto (sem limite de peso). A programação inclui ainda o Festival Kids, para crianças de 4 a 7 anos.

Confira a programação completa e mais informações neste link.

Serviço

O Ginásio do Rádio Clube situado na Avenida Toros Puxian, 477 – Vila Morumbi, em Campo Grande. A entrada é gratuita para quem quiser assistir às lutas.

