Aberta inscrições para cadastro reserva do antigo Proinc

Aberta inscrições para cadastro reserva do antigo ProincA Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Funsat (Fundação Social do Trabalho) tornaram público, por meio de edital, no Diogrande n. 7.167, de sexta-feira (18), a abertura das inscrições de cadastro reserva para o exercício de 2023, no Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), dos interessados em prestar serviços na administração municipal. As inscrições serão realizadas entre os dias 21 a 25, na sede da Funsat, Coordenadoria de Serviço Social, das 7h às 10h, onde serão disponibilizadas 100 senhas por dia. A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações pelo telefone: (67) 4042-0585, ramal 5832 ou 5833.

