Campo Grande tem eventos de celebração dos 124 anos neste sábado

Para celebrar os 124 anos de emancipação, a prefeitura de Campo Grande divulgou as agendas de eventos para hoje (19). Os eventos serão no mês inteiro até dia 15 de setembro, com lançamento de diversos acontecimentos em várias partes da Capital.

Confira a programação:

8h às 12h

Todos em Ação – Edição Especial – 124 anos de Campo Grande

Local: Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão – Rua José Pedrossian, n° 1.270. Jardim Centro-Oeste

Em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, acontece neste sábado (19), mais uma edição de 2023 do Programa “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”. Dessa vez, o mutirão que oferece diversos serviços estará no Bairro Jardim Centro Oeste. O evento começa às 8h, na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, na Rua José Pedrossian, 1.270, e segue até às 12 horas.

Equipes da Prefeitura vão oferecer mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Entre eles, emissão de Carteira de Trabalho Digital, orientação para emissão do RG, intermediação de emprego, inserção de pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, orientação jurídica e financeira, cursos em diversas áreas, expedição de credencial para idoso estacionar em vagas especiais, orientação sobre o passe do estudante.

8 horas

Roda de Conversa: “Nego véio, nega véia, onde cê tá?”

Local: Rua Eva Maria de Jesus, n° 270 – Jardim Seminário

Realizado pela Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), o encontro reúne pessoas idosas residentes nas Comunidades Negras de Campo Grande, bem como ativistas que atuam no Movimento Negro de Campo Grande para discutir e propor suas demandas, visando a intervenção por parte do Poder Público Municipal, através da promoção e implementação de políticas públicas, na perspectiva em contextualizar a problemática e refletir sobre sua participação e do lugar social ocupado pela população negra da nossa cidade e logo após oferecer aos convidados um almoço (Feijoada para fechamento do encontro).

8h30 às 20h

1° Encontro de Turismo Cultura Brasil-Paraguay

Local: Rua Ana Luíza de Souza, n° 610, Pioneiros

O evento é realizado em celebração a cultura do Brasil e Paraguai e destacando a criação da rota Bioceânica, que promete aproximar ainda mais estas culturas e incentivar o turismo e o fluxo econômico entre os países.

A programação do evento começa com uma breve explanação sobre a Rota Turística – RILA – Rota Bioceânica, feita pelo diretor cultural da ACP, Ricardo Zelada, seguida pela palestra “Turismo em Campo Grande”, ministrada pelo superintendente de Turismo de Campo Grande, Wantuyr Tartari.

Durante todo o evento, apresentações culturais de artistas sul-mato-grossenses e paraguaios abrilhantam a programação. Nomes como o da cantora de Assunção, Mirta Noemi Talavera, se apresentam para o público gratuitamente. Como grande destaque da programação, está a roda de “Terere Hape”, inspirada em um programa televisivo muito famoso no Paraguai, o “Terere Jere”. Na ocasião, apresentam-se quatro novos talentos da música: a harpista de Assunção (PY), Laurita; a cantora de San Pedro (PY), Ysapy; a também cantora Milagros Medina, de Concepción (PY); e a cantora de chamamé de Campo Grande, Patrícia Cantaluppi.

15 horas

Visita à obra de revitalização do Campo do Jardim Aero Rancho

Local: Rua Expedicionário Alcindo Chagas – esquina com a Rua Álvares Machado, Jardim Aero Rancho

A obra de revitalização do campo de futebol do Jardim Aero Rancho prevê melhorias com nova iluminação, colocação de alambrado, pista de caminhada, play-ground, academia ao ar livre, pista de passeio (calçada) e pista de caminhada (asfalto), plantio de 12 ipês. Também serão colocados 2 bebedouros, um será de uso para os animais que forem passear pelo local.

16 horas

Cerimônia de assinatura da Ordem de Execução de Serviço da revitalização e modernização da praça de esportes no Bairro Jardim Centenário

Local: Rua Caxiuana – esquina com a Rua Santa Quitéria, Jardim Centenário

A execução de Serviço da revitalização e modernização da praça de esportes no Bairro Jardim Centenário prevê o nivelamento da área e recomposição do gramado, colocação de jogo de traves no tamanho oficial. Na quadra poliesportiva será feita nova pintura e colocação das tabelas de basquete e das traves para a prática do futebol de salão, sistema elétrico.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.