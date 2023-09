Brasil vence o Peru no pré-olímpico de vôlei feminino em Tóquio

Na madrugada deste domingo (17), a seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou o Peru por 3 sets a 0 no Pré-Olímpico de Vôlei Feminino em Tóquio. Essa foi a segunda vitória consecutivo da equipe, comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães, que estreou com vitória contra a Argentina, também por 3 a 0.

No confronto deste domingo, as parciais foram bastante favoráveis ao Brasil, com 25/14, 25/13 e 25/15. A jogadora mais destacada da partida foi a ponteira Gabi, que acumulou 17 pontos ao longo do jogo. Julia Bergmann também teve uma atuação sólida, contribuindo com 13 pontos para a vitória brasileira.

Uma das peculiaridades desse jogo foi a decisão do técnico Zé Roberto Guimarães de modificar o time titular em relação à estreia. As jogadoras Rosamaria e Natinha receberam a oportunidade de mostrar seu talento em quadra, demonstrando a profundidade do elenco brasileiro.

Com essa segunda vitória no Pré-Olímpico, a seleção feminina de vôlei do Brasil segue firme em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Para garantir seu lugar na competição, a equipe precisa terminar entre as duas primeiras colocadas do grupo B. Além do Brasil e do Peru, a chave conta com a presença das seleções da Argentina, Japão, Bulgária, Turquia, Bélgica e Porto Rico, tornando a competição ainda mais acirrada.

O próximo desafio da equipe será na madrugada de terça-feira (19), às 4h, contra a seleção da Bulgária, valendo classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Com informações da Agência Brasil

