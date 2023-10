Atirador volta a atacar veículos em rodovia e deixa polícia em alerta região de fronteira

Equipes da Força Tarefa de segurança pública voltaram a se reforçar neste final de semana, após o atirador misterioso voltar a atacar pessoas na MS-164, em Antônio João, a 296 quilômetros de Campo Grande. Informações policiais são que um funcionário de uma fazenda foi atingido no rosto.

No último dia 13 de outubro, o suspeito atirou em diversos veículos na MS-384, sentido Antônio João, localizado na região de fronteira com o Paraguai. Três pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas por causa dos estilhaços provocados pelos tiros.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ela trabalha com a hipótese que o atirador seja a mesma pessoa.

Após o funcionário relatar que foi atacado pelo atirador, moradores da região que costumam trafegar pela região receberam o alerta pelas redes sociais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.