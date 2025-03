Brasil vence a Colômbia com gol de Vini Júnior e assume vice-liderança das Eliminatórias

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 na noite dessa terça-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Os gols da seleção foram marcados por Raphinha e Vinícius Júnior, enquanto Luis Díaz descontou para os colombianos.

O Brasil começou a partida impondo seu ritmo, controlando a posse de bola e criando boas chances desde os minutos iniciais. Aos 21 minutos, Raphinha abriu o placar após uma boa jogada coletiva. A Colômbia reagiu e passou a pressionar mais a saída de bola brasileira. A recompensa veio aos 40 minutos, quando Luis Díaz aproveitou uma falha defensiva e empatou com um chute forte de fora da área, levando o placar em 1 a 1 para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, com as duas seleções buscando o ataque. Aos 26 minutos, Alisson e Sanchez se chocaram dentro da área e precisaram ser substituídos, o que levou o técnico Dorival Júnior a promover quatro mudanças para dar mais intensidade ao time.

Nos acréscimos, o Brasil aumentou a pressão em busca da vitória. Aos 53 minutos, Vinícius Júnior acertou um belo chute de fora da área, garantindo o triunfo brasileiro.

Com a vitória, o Brasil chegou a 21 pontos e assumiu a vice-liderança das Eliminatórias, ultrapassando o Uruguai (20 pontos), que ainda joga na rodada. A Colômbia permanece com 19 pontos e caiu para a sexta posição, ultrapassada pelo Brasil e pelo Paraguai (20).

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (25) para enfrentar a Argentina, líder da competição, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 20h (horário de MS), em um clássico decisivo para a sequência das Eliminatórias.

