Brasil vence a Bélgica por 3 a 0 no Pré-Olímpico feminino de vôlei

Nesta madrugada do dia 23, o confronto no Pré-Olímpico Feminino de Vôlei, a equipe brasileira demonstrou sua superioridade ao vencer a Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25×18, 25×14 e 25×20. A vitória consolidou o bom desempenho da equipe brasileira, que parece estar em sua melhor forma, após a derrota contra a Turquia no último jogo da seleção na última sexta-feira.

Uma das chaves para o sucesso do Brasil neste jogo foi o excelente desempenho da equipe. O volume de jogo foi impressionante, e a equipe está demonstrando um entrosamento cada vez melhor. Um dos destaques do jogo foi a atuação das centrais, com Diana mostrando consistência.

Para a selleção brasileira, este jogo era de extrema importância, pois precisam de um resultado positivo da sua rival, Turquia para aumentar suas chances de classificação no Pré-Olímpico.

Um aspecto fundamental do desempenho brasileiro contra a Bélgica foi a recepção, que funcionou muito bem. O trio responsável por este fundamento teve estatísticas impressionantes: Nyeme Costa realizou 07 recepções, com 04 perfeitas, Julia Bergmann fez 21 recepções, com 11 perfeitas, e Gabi Guimarães teve 14 recepções, com 06 perfeitas. Esses números refletem uma recepção sólida e eficaz por parte das jogadoras brasileiras.

Em relação ao desempenho geral, o Brasil teve um total de 75 pontos, distribuídos entre 37 ataques, 10 bloqueios e 06 saques, além de 22 pontos provenientes de erros do adversário. Já a Bélgica marcou 52 pontos, com 33 ataques e 07 bloqueios, mas não conseguiu pontos em saques e cometeu 12 erros que beneficiaram o Brasil.

Na pontuação geral da partida, Gabi Guimarães se destacou com 19 pontos, seguida por Thaisa Daher com 10 pontos e Julia Bergmann e Rosamaria Montibeller com 08 pontos cada. Diana Duarte contribuiu com 06 pontos, enquanto Roberta Ratzke e Naiane Rios também pontuaram.

Gabi Guimarães foi elogiada por seu desempenho acima da média, e Thaisa também recebeu destaque por seu papel fundamental na equipe. Além disso, Roberta foi mencionada positivamente. Julia Bergmann, apesar de uma performance variada, foi elogiada por sua melhora em relação ao jogo anterior.

Os fãs brasileiros estão empolgados com o próximo desafio contra o Japão, e esperam que a equipe mantenha o bom desempenho e continue a lutar por sua vaga nas Olimpíadas.

GABI SOBRE BRASIL X BÉLGICA:

“A equipe está de parabéns por ter superado um momento muito difícil que foi a perda da Wal. Nos unimos e a comissão técnica teve a capacidade de nos passar força para jogarmos e lutarmos por ela. Hoje foi uma vitória importante. A Bélgica sacou muito bem. Conseguimos manter nosso ritmo de jogo, com o saque e a defesa funcionando bem. Ainda precisamos melhorar algumas coisas. Amanhã vamos enfrentar o Japão e buscar essa classificação. Temos total condição de vencer o Japão, não vai ser uma partida fácil, mas estamos lutando uma pela outra e vamos em busca da classificação”.

Pré-Olímpico

No Pré-Olímpico, as equipes participantes estão organizadas em três grupos, sendo cada um sediado em um país específico. Os confrontos ocorrem em um único turno, e as duas equipes com melhor desempenho em cada grupo conquistam a tão desejada vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil integra o Grupo B, que conta com a presença de seleções como Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As partidas deste grupo estão sendo realizadas em Tóquio, no Japão.

Próximos jogos do Brasil

24 de setembro 7h25