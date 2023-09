Unidades de saúde e dois shoppings realizam plantão de vacinação neste sábado

Para quem ainda não atualizou a carteira de vacinação, neste fim de semana seis unidades de saúde e dois shoppings de Campo Grande realizam plantão de vacinação, com objetivo de ampliar a vacinação para quem não tem tempo de se deslocar até uma unidade durante os dias de semana.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que todas as vacinas do calendário estão disponíveis, incluindo a da Gripe e Covid-19. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

“É importante que as pessoas aproveitem a oportunidade para colocar a vacinação em dia. A vacina é a forma mais eficaz de prevenção”, diz. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

No sábado (23), estarão funcionando, de 7h às 17h, a USF Moreninha, UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta, UBS Coronel Antonino, USF Lar do Trabalhador e USF Silvia Regina. As equipes também estarão vacinando nos shopping Bosque dos Ipês, de 10h às 17h, e no shopping Norte Sul, de 11h às 19h.

Já no domingo (24), haverá atendimento nos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul, de 10h às 17h e de 11h às 19h, respectivamente.

Durante a semana, a vacinação segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

