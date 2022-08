Brasil encara Uruguai no Sul-Americano de basquete feminino

A seleção brasileira de basquete feminino entra em quadra às 18h30 (horário de Brasília) de hoje (2) contra o Uruguai, no segundo jogo da primeira rodada do Campeonato Sul-Americano, em San Luis (Argentina). A competição, a primeira do ciclo olímpico para Paris 2014, garante às semifinalistas participação no AmeriCup 2023, a Copa América da modalidade. A Sul-Americana tem transmisssão ao vivo no YouTube da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

As brasileira, comandadas pelo técnico José Neto, estrearam com sobra na noite de ontem (1º) diante da Colômbia, com vitória de 74 a 45. As maiores pontuadoras foram Leila Zabani (12), Kamilla Cardoso (10), Debora Costa (nove) e Alana Gonçalo (nove).

A seleção está no Grupo B, que além de Colômbia e Uruguai, tem o Chile. No Grupo A estão a anfitriã Argentina, Paraguai, Equador e Venezuela. As duas primeiras colocadas em cada grupo avançam às semifinais. O último jogo da primeira fase será contra o Chile, Às 18h30 de amanhã (3).

Maior campeão da história do Sul-Americano feminino – são 26 títulos desde 1946 – o Brasil levantou a taça pela última vez em 2016, na Venezuela.

