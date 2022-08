Ayrton Senna: série biográfica produzida pela Netflix ganha diretor

Foi anunciado nesta segunda (1°), pela Netflix, o diretor que irá produzir a série sobre o Tricampeão Mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. O escolhido foi o cineasta austríaco Vicente Amorim.

Responsável por alguns filmes, como “Corações Sujos”, de 2011, “Irmã Dulce” e”Rio, eu te Amo”, ambos de 2013, Vicente comentou para a revista Variety que já teve “muitos ídolos no esporte, mas apenas um herói: Senna. Eu assisti suas corridas, torci por ele, me inspirei nele e chorei no dia em que ele morreu.”

A série biográfica já havia sido anunciada a cerca de 1 ano, no canal oficial da Netflix no Youtube, porém, ainda não tinha saído do papel. Com a escalação de Amorim, o projeto começa a ganhar forças para o futuro lançamento.

O projeto tem como objetivo contar a vida e trajetória do piloto de Fórmula 1 desde os primeiros anos de carreira até o sucesso mundial. Vale lembrar que essa não é a primeira produção referente a Senna. Em 2017 estreou o espetáculo “Ayrton Senna – O Musical”, com o texto de Cláudio Lins e Cristiano Gualda e direção de Renato Rocha. O musical chegou a ganhar uma versão para o cinema, os dois contaram com Hugo Bonemer interpretando Senna.

A série será realizada em parceria com a família de Senna e contará com 8 episódios, no formato de mini-série. As gravações serão feitas em inglês e português com produção da Gullane. Além de falar com pessoas próximas ao piloto, será mostrado lugares onde Senna viveu, como sua casa na Grande São Paulo, que nunca teve seu interior revelado ao público.

O elenco ainda não foi escalado, porém, Chay Suede foi cotado para interpretar Senna, mas até o momento não acertou nenhuma participação com a Netflix.

Ayrton Senna faleceu em 1994, aos 34 anos, durante o GP de San Marino, em Ímola, na Itália. O piloto perdeu o controle do carro que estava dirigindo e atingiu um muro de concreto. Senna era considerado um herói nacional por toda a população brasileira, além de ser Tricampeão Mundial de Fórmula 1, vencendo nos anos de 1988, 1990 e 1991.

