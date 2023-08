Polícia Civil prende envolvido em estupro de vulnerável ocorrido em aldeia indígena em Antônio João

Nesta ultima terça-feira, (22) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Antônio João-MS, realizou o cumprimento de um mandado de prisão temporária relacionado a um caso de estupro de vulnerável que ocorreu no mês de fevereiro em uma aldeia indígena na cidade. O suspeito teria cometido o crime contra uma menina de apenas 7 anos de idade.

Segundo as investigações, os eventos ocorreram quando a vítima e sua mãe estavam lavando roupas em um rio, na Aldeia Primavera. Em um momento específico, a mãe deixou a criança sozinha para buscar um galão d’água em sua residência. Durante esse período, a criança teria sido abordada pelo agressor. Ao retornar, a mãe encontrou a vítima sem roupas e caída no chão, após ouvir seus gritos.

A criança foi levada ao atendimento médico, onde foi identificado que ela apresentava lesões genitais. A mãe inicialmente forneceu relatos contraditórios sobre o que aconteceu, levantando suspeitas entre a equipe médica e resultando no acionamento do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Durante os depoimentos realizados pelo CREAS, a vítima, embora demonstrasse timidez e nervosismo, insinuou que sua mãe sabia quem a havia machucado. A partir daí, a investigação se aprofundou e revelou que a criança havia sido vítima de abuso sexual cometido por dois indígenas da comunidade. Além disso, foi descoberto que a mãe da criança estava encobrindo os autores ao se omitir sobre o caso.

Após ser interrogada na Delegacia, a mãe da vítima tentou apresentar diferentes versões sobre o incidente, mas a investigação rapidamente desmentiu essas alegações. Finalmente, a mãe admitiu a verdade e revelou os nomes dos autores. Com base nas evidências coletadas, a autoridade policial solicitou a prisão temporária dos agressores, que foi concedida pelo Poder Judiciário. Um dos suspeitos foi capturado em 5 de abril e o segundo foi detido ontem, dia 22 de agosto.