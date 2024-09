Sesc Prosa: Ruschel faz show imersivo em obras de Ney Matogrosso e músicas autorais

‘Flores Astrais’ é homenagem a artista e contará com gravação e participações especiais

De forma sensível e potente, o artista e cantor sul-mato-grossense Julio Ruschel realiza nesta quinta-feira (26) o show ‘Flores Astrais’, onde ele embarca em uma apresentação dedicada ao inigualável Ney Matogrosso, interpretando grandes sucessos do artista, junto de suas músicas autorais, no palco do Sesc Teatro Prosa, a partir das 19h.

O show será uma imersão na obra de Ney, com uma apresentação poética e performática, onde o público poderá explorar as camadas emocionais e artísticas que fazem de Ney Matogrosso uma figura icônica da música brasileira, ao mesmo tempo que aprecia a originalidade das composições de Ruschel, que harmonizam com o legado de Ney.

Em conversa com o jornal O Estado, Ruschel destaca que é impossível não conhecer Ney Matogrosso e que, durante uma oficina, conseguiu se aprofundar na vida e obra do artista, que tem tanto em comum.

“Como artista, alguém que consome música, conhecer Ney Matogrosso não é algo difícil, ainda mais pela grandeza dele. Mesmo se você é alguém não o ouve diariamente, ele é aqueles tipos de artista que todos sabem da existência, que ele acontece, um dos nomes mais importantes da música brasileira”, destacou.

“Eu era uma dessas pessoas, até entrar em um projeto de coral no ano passado, cujo objetivo era fazer um musical de fim de ano, e o tema escolhido foi Ney Matogrosso. Comecei a pesquisar sobre ele, e fui me identificando, não só com a obra e músicas, mas também com a pessoa, história de vida, escolhas que ele fez para a carreira dele, suas renúncias”, complementa.

Para Ruschel, assim como Ney, ser um artista LGBTQIAPN+ fez com que ele se identificasse ainda mais com o cantor. “Desde então, fiquei viciado em Ney Matogrosso, e surgiu a ideia de fazer essa apresentação especial, uma releitura de suas obras, intercalando com as minhas obras autorais”.

Passeio

Há cinco anos no mundo do canto, Julio Ruschel é formado em Teatro e Dança. Musicalmente, o artista navega por nomes como Beyoncé, Luísa Sonza, Iza, Thiago Pantaleão, Rita Lee e artistas regionais como Beca ROdrigues, Dovalle e Narcaso. Foi essa mistura de gêneros que ajudou na hora da composição do setlist para ‘Flores Astrais’.

“Tenho uma diversidade de músicas. Faço música pop, mas, ao mesmo tempo, crio música MPB, com brasilidade. Na hora de escolher as músicas que iriam compor o show, pensei as que de certa forma trazem uma nacionalidade e, ao mesmo tempo, conversam com músicas que o Ney também tem, mais reflexivas, complexas”.

Além disso, Ruschel ainda reforça que a apresentação também leva muito do que Ney Matogrosso é nos palcos.

“Acho que a estética, presença de palco e as músicas cantadas dizem muito sobre a sensibilidade. Para mim a sensibilidade está nos mínimos detalhes. No olhar, no gesto escolhido, na roupa que estou usando, na luz que escolhi para algum momento específico. São essas escolhas que eu acredito estarem próxima à sensibilidade do Ney”.

O primeiro

Ousado, inteligente, criativo e ativista, Ney Matogrosso rompeu barreiras de gênero e comportamento desde os anos 1970. Com uma presença cênica marcante e uma voz inconfundível, ele desafiou convenções estéticas e sociais, tornando-se um ícone da liberdade de expressão. Sua mistura de teatralidade, sensualidade e críticas sociais transformou a maneira como uma performance musical era vista, inspirando gerações de artistas a explorar novas formas de expressão e simples na arte.

“Eu acho o Ney um pioneiro nato. Enquanto o mundo estava ainda tentando digerir músicas e artistas que fugiam das normas, dos padrões de criação, o Ney já estava no palco com uma pintura artística super elaborada, roupas extravagantes, dançando e rebolando, e isso é revolucionário. Se hoje ainda é difícil pensar nessas questões sem imaginar o preconceito da sociedade, imagina no início da carreira dele. Imagina fazer isso em uma ditadura militar? Então acho que a coragem dele de bater no peito e assumir quem ele era é o maior legado que eu posso me inspirar”, enfatiza Ruschel.

Com participações especiais, esse será o maior show do artista. “Estou bem ansioso, será o maior show quer farei até o momento na minha carreira, são mais de 20 pessoas envolvidas nesse trabalho, contando com produção, direção artística, cenografia, styling, audiovisual… tem tudo que você imaginar, banda completa. Ele também será gravado para se tornar um DVD, por meio da Lei Paulo Gustavo, e haverá participação de Aline Donato, Gabriel Timóteo, Miss Violência, gravação ao vivo das nossas músicas autorais, tenho certeza que será um dos dias mais lindos da minha vida”, finaliza.

Serviço: O show ‘Flores Astrais’ será na quinta-feira (26), às 19h, no Sesc Teatro Prosa, na rua Anhanduí, 200, de forma gratuita. Ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla.

Por Carolina Rampi

