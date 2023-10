Brasil conquista 13 medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Barranquilla, na Colômbia, foi o epicentro da ginástica rítmica de elite de 13 a 15 de outubro, quando o Campeonato Sul-Americano agitou a cidade costeira. O evento reuniu talentosas ginastas da América do Sul, incluindo algumas das jovens estrelas do Brasil, como Maria Eduarda Alexandre e Ana Luisa Neiva.

O Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica também trouxe à tona o domínio brasileiro na competição. Embora o Brasil tenha optado por não participar de quatro provas, o país conquistou incríveis 13 das 16 medalhas de ouro em disputa nas categorias Elite e A. O Conjunto brasileiro, dominou a final de 5 arcos com uma performance cravada, conquistando uma nota fenomenal de 36.650. Uma das ginastas individuais que se destacou foi Ana Luisa Neiva, que apresentou uma série de arco verdadeiramente cativante na final. Sua impressionante performance rendeu a “Aninha” a merecida medalha de prata, com uma nota de 29.650. Ela também conquistou duas medalhas de ouro por equipes e três medalhas de bronze.

Thainá Ramos, outra ginasta em ascensão, contribuiu com duas medalhas de ouro por equipe para o impressionante desempenho da equipe brasileira, que também levou para casa uma medalha de ouro adicional por equipe.

Maria Eduarda, um dos talentos mais promissores do país, encerrou o Campeonato Sul-Americano com um impressionante total de três medalhas de ouro individuais, além de duas medalhas de ouro por equipe.

Uma estatística notável que merece destaque é o histórico impressionante do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica. Nas últimas 10 edições, o país conquistou a impressionante marca de 77 das 83 medalhas de ouro distribuídas. As demais medalhas foram distribuídas entre outras nações, com apenas três, duas e uma medalha de ouro para países distintos.

O Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica de 2023, que dividiu a competição entre as categorias Elite, para atletas com experiência internacional, e A, para novatas, destaca o compromisso contínuo com o desenvolvimento do esporte na América do Sul.