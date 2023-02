Bragantino x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Bragantino entram em campo nesta quarta-feira (8), s 18h30 (de MS), no estádio Nabi Abi Chedid, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os dois times são líderes de seus respectivos grupos.

o Bragantino tem dez pontos no grupo A, e o São Paulo soma 11 no B. Os dois vêm de vitória por 1 a 0 na última rodada: o Massa Bruta venceu o Guarani, e o Tricolor bateu o Santo André.

O time de Rogério Ceni vai a Bragança Paulista com o objetivo de embalar no Paulistão e ficar próximo da vaga ao mata-mata. Entretanto o time sofre com lesões. Na partida de hoje a zaga foi montada na base da ‘sorte’. Isso porque, em seu plantel, o time só pode usar duas opções: Beraldo e Alan Franco – que, inclusive, foi autor do único gol na vitória contra o Santo André.

Desde o final do ano passado, Diego Costa, com uma contusão no joelho esquerdo, foi submetido a uma cirurgia. O zagueiro deve voltar aos treinamentos no final desta semana, mas sofrerá com a questão da recuperação de ritmo.

Prováveis escalações

Mais uma vez, o técnico Pedro Caixinha não deve conseguir repetir a escalação da rodada anterior. O zagueiro Natan sofreu um estiramento leve na coxa e deve desfalcar o Bragantino no duelo. Lucas Cunha é o provável substituto. No meio, Matheus Fernandes sofreu um trauma no joelho no último jogo e também é dúvida. Para o lugar dele, Jadsom, que volta de suspensão, deve iniciar entre os titulares.

Time provável: Cleiton; Andres Hurtado, Luan Patrick, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro

Já o São Paulo deve novamente poupar o centroavante Calleri, que apresenta dores no tornozelo direito. O time que deve ir a campo é a base do que começou o duelo contra o Santo André, no fim de semana.

Time provável: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Mendez, Nestor (Pablo Maia) e Luciano; David, Wellington Rato e Erison

