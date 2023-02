Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Assuntos de trabalho seguem exigindo mais dedicação da sua parte porque nem tudo será perfeito sem defeito hoje, meu cristalzinho. É melhor não confiar em todo mundo e procurar ceder em algumas coisas pra manter a harmonia no ambiente. Embora possa pintar um ou outro desafio no serviço, as finanças contam com ótimas energias e há boas chances de conseguir um dinheiro a mais. Foque no que é importante e, se precisar, parta pro sacrifício! À noite, o astral fica mais leve e você pode se entender melhor com o mozão, mesmo com o risco de lidar com a rotina na relação. Já a paquera deixa a desejar. Por outro lado, pode dar um passo mais sério se está saindo com alguém.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai contar com a sorte nesta quarta e pode até ter boas novas em sorteio ou rifa, Touro. Pena que o trabalho talvez não seja tão divertido assim, mas nem sempre dá pra fugir das suas responsabilidades. Agora, se souber usar a criatividade e uma dose extra de charme, tudo vai fluir melhor do que imagina. Redobre a atenção com os amigos já que pode surgir uma certa competição com alguém próximo. A boa notícia é que nada deve atrapalhar a convivência com o love, especialmente se faz tempo que vocês estão juntos e a relação já está mais sólida. Se está de olho em um contatinho, vá com calma para não disputar o mesmo crush com alguém da turma.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu lado mais prático deve dar as cartas hoje e você pode resolver tarefas e problemas do dia a dia sem fazer muito esforço. Mas se quer dar aquela arrancada na carreira, é melhor agir de maneira discreta e fazer contato com as pessoas certas sem chamar atenção demais. Assuntos antigos podem vir à tona e isso talvez cause algum atrito com pessoas mais velhas ou conservadores, ainda mais se tiver alguns segredos enterrados. Há sinal de alguns altos e baixos com o mozão, mas um bom papo ajuda a fazer as pazes. Deixar o passado para trás também é importante. Você pode se envolver com alguém do passado se ainda não tem compromisso.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Pela manhã, as estrelas se acertam no céu e enviam as melhores vibes pra você conversar, trocar ideias, fazer contatos… Aliás, também é um bom momento para melhorar o fluxo de energia à sua volta e se manter em movimento, sabia? Mesmo com tanta coisa pra fazer, tente encontrar tempo para botar a conversa em dia com os amigos e com pessoas queridas que estão longe. Planos para uma viagem com a turma no carnaval têm tudo para ser o maior sucesso! Se tem compromisso, aposte em palavras picantes para aumentar seu poder de seducência e derreter o coração do mozão. Prepare-se para muitas novidades na paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o dia esbanjando energia e disposição para encher o bolso, bebê. A manhã promete ser animada, especialmente se aproveitar as boas oportunidades de negócios que devem surgir. Mas o dia não será perfeito e, antes de investir sua grana, analise bem os riscos para não se arrepender mais tarde. Para evitar surpresas, a dica é manter a atenção concentrada no que precisa ser feito. Também pode pintar uma chance de fazer algumas mudanças na carreira, ou mesmo uma proposta nova de trabalho. Nos relacionamentos, será preciso atenção em dobro para manter a possessividade sob controle. Pena que a paquera não traz aquela emoção toda que estava sonhando.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas destacam sua habilidade para lidar com imprevistos e tarefas de rotina. Mais confiante nas próprias habilidades, não deixará escapar a chance de pegar um serviço extra ou de reforçar os laços com os colegas. Separe um tempinho para equilibrar as coisas em seus relacionamentos, tanto na área profissional quanto na vida pessoal. Essa tarefa pode ser mais desafiadora em alguns momentos, mas você dará conta se mantiver o bom humor. O desejo de viver um relacionamento pode fazer com que pressione demais o crush, por isso, vá com calma. As diferenças talvez se tornem um desafio no romance, mas vai dar conta do recado.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Paz e tranquilidade são tudo o que você gostaria de ter hoje, mas talvez não seja tão simples assim. Tente cuidar das tarefas que podem ser feitas a sós e faça o possível para deixar o estresse de lado. Se você quer sossego, fique no seu canto e evite caçar encrenca com os outros. A saúde pede uma atenção extra, principalmente se notar algum sintoma estranho. Em casa, a noite promete ser mais animada e vai encontrar um porto seguro na companhia da família. Tá de olho em alguém? Jogue seu charme, mas tente saber mais sobre o crush antes de investir todas as suas fichas. Seu lado charmoso marca o romance, mas não deixe espaço para a desconfiança se instalar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai esbanjar ideias e planos mil nesta quarta, mas talvez seja complicado manter os pés no chão. Se perceber que está viajando demais, tente se identificar com as pessoas à sua volta e preste atenção aos conselhos que receber. Embora seja tranquilo cuidar dos seus assuntos ao longo do dia, as energias se tornam mais tensas no final da tarde e isso pode trazer certa tensão às suas amizades. Não é um bom momento para abusar da sorte nem forçar demais a barra se anda se desentendendo com alguém da turma. Um flerte sem compromisso pode surpreender e até ficar mais sério se usar seu charme. No romance, tudo perfeito – se melhorar, estraga!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, seu foco no trabalho será de dar inveja, Sagita! A carreira passa por um bom momento e você pode colher os frutos dos seus esforços passados. Aproveite para estreitar os laços com as pessoas influentes da sua área ou empresa e não deixe de correr atrás dos seus sonhos. Se precisa fazer ajustes no seu canto e cuidar de alguns projetos em casa, ou se tinha planos para começar uma reforma, o astral será o melhor possível agora. O desejo de se comprometer no romance pode crescer e é um bom momento para conversarem sobre o futuro do relacionamento. Na paquera, vai criar altas expectativas sobre o que deseja encontrar em um novo amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tudo indica que estará mais descontraído hoje, Caprica. Aproveite para finalizar qualquer tarefa que precise da colaboração de outras pessoas. Se tiver a oportunidade de começar um curso, ou se precisa se dedicar mais aos estudos, ajuste o foco no aprendizado e evite se distrair no meio do caminho. Talvez você tenha alguma dificuldade para ficar longe das redes sociais durante o expediente, mas administre o seu tempo e não deixe nada pendente. Pode se preparar para fazer o maior sucesso na paquera! A relação a dois ganha um astral mais leve e pode se divertir com o mozão em uma viagem ou programa de última hora.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia promete mudanças e surpresas, inclusive nas finanças. Mas não precisa se preocupar, pois as estrelas avisam que pode fechar bons negócios e até resolver assuntos pendentes envolvendo herança, imposto ou Justiça. Pode ser difícil lidar com alguns imprevistos, mas é sempre melhor encarar de frente qualquer problema que surgir pelo caminho, especialmente se envolver dinheiro ou família. Se vinha sonhando com a casa própria, pode ter boas novas nessa área. Seu jeito envolvente e sensual tem tudo para animar a conquista. Aproveite o astral mais intenso nos momentos com o mozão, especialmente se anda precisando esquentar a intimidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os relacionamentos seguem em alta nesta quarta, Peixes, e seu jeito sensível vai ajudar você a se colocar no lugar dos outros. Embora as coisas possam ficar meio agitadas em alguns momentos, vai ser fácil voltar às boas se deixar uma rivalidade pessoal de lado. Uma conversa aberta pode fazer maravilhas e colocar um ponto final em um mal-entendido, tanto na área pessoal quanto nos assuntos do coração. No trabalho, sociedade ou parceria será bem-vinda e pode trazer um resultado melhor do que imagina. Mas é a vida amorosa que sai ganhando hoje – tanto o relacionamento sério quanto a paquera prometem momentos perfeitos sem defeito!

