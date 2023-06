Botafogo vence Palmeiras em SP e dispara na liderança do Brasileiro

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, neste domingo (25), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Tiquinho Soares, enquanto Raphael Veiga perdeu pênalti.

O time carioca abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, enquanto o Palmeiras cai para 3º, agora a oito pontos do líder. O Palmeiras tinha uma invencibilidade de 31 jogos no Allianz Parque até essa partida.

O Palmeiras enfrenta o Bolívar na quinta-feira (29), pela Copa Libertadores. O Botafogo joga no mesmo dia, pela Sul-Americana, contra o Magallanes.

O Palmeiras teve mais posse de bola no primeiro tempo, além de ter subido ao ataque com mais intensidade. Faltou ao time conseguir chutar a gola, embora Gustavo Gómez tenha marcado. O lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

O Botafogo soube se fechar e aproveitou uma de suas poucas chances. O time contou com a estrela de Tiquinho Soares para abrir o placar.

Na segunda etapa, o jogo foi mais aberto paras duas equipes. O Botafogo teve pelo menos duas grandes chances de marcar em contra ataques. O Palmeiras tentou pressionar mas sem nenhuma grande defesa do goleiro adversário.

Na melhor chance para o empate, Veiga chutou um pênalti para fora. Acesse também: Com um a menos, Fluminense vira sobre o Bahia no Maracanã

Com informações da Folhapress