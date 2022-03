Botafogo vence, mas Flu se classifica com gol aos 51 e pega Flamengo na final

O Botafogo venceu, mas quem saiu classificado de forma emocionante para a final do Carioca foi o Fluminense. Os jogos decisivos do Estadual acontecerão nos próximos dias 31 (quarta-feira) e 1 (sábado). As datas foram antecipadas por causa do jogo do Rubro-Negro na Copa Libertadores.

Em campo, o Alvinegro levava a melhor até os acréscimos com um placar de 2 a 0 com dois gols de Erison, mas Germán Cano, aos 51 minutos do segundo tempo, diminuiu para o Tricolor e garantiu a vaga na final contra o Flamengo. A vantagem foi conquistada após o clube das Laranjeiras ser campeão da Taça Guanabara, no turno disputado em pontos corridos.

Após o apito final, jogadores e integrantes da comissão técnica do Botafogo partiram para cima da arbitragem e a Polícia Militar precisou entrar no gramado para proteger os profissionais. Furiosos, os alvinegros reclamaram efusivamente pelo fato deles não terem deixado o time bater uma falta nos acréscimos após o gol de Germán Cano aos 51.

Com informações da Folhapress