São Paulo elimina o Corinthians no Morumbi e pega o Palmeiras na final do Paulistão

O São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista disputada no Morumbi neste domingo (27) e enfrentará o Palmeiras na final do torneio pelo segundo ano seguido. O título do Paulista será disputado em duas partidas, de ida e de volta, que devem acontecer em 30 de março e 3 de abril.

Na final do Paulista de 2021, o time tricolor, à época comandado por Hernán Crespo, derrotou a equipe alviverde e levou o título do campeonato. Se superar o adversário novamente, o clube conquistará algo que não consegue desde 1992: ser bicampeão estadual.

A decisão será a primeira de Rogério Ceni à frente do São Paulo, como treinador. Ceni, no período em que jogou no clube, foi tricampeão paulista, tricampeão brasileiro e venceu até a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Wellington abriu o placar da partida aos 41 minutos. O lateral-esquerdo recebeu um passe na entrada da área do Corinthians e finalizou com um chute forte.

O segundo gol do São Paulo foi marcado pelo meia Alisson, aos 17 do segundo tempo. Houve um princípio de tumulto entre jogadores alguns minutos depois, quando o atacante são-paulino Luciano foi derrubado por Du Queiroz -ambos receberam cartão amarelo.

O Corinthians diminuiu aos 40 do segundo tempo, em gol marcado por Jô após falha do goleiro Jandrei. Depois do apito final, Adson, do Corinthians, foi expulso por reclamação.

Com a vitória deste domingo, o São Paulo quebra uma sequência de nove derrotas para o Corinthians em mata-matas. A última vez que o time tricolor eliminou o Corinthians foi no campeonato estadual de 2000.

