Confira a coluna “Conectado”

Após passar boa parte da semana com inaugurações em diversos municípios do interior, o governador Eduardo Riedel (PSDB) faz uma pausa para o Dia das Mães em família. E, neste domingo (14), os brasileiros pretendem presentear mais no “Dia das Mães”. É o que mostra sondagem feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV)

A intenção de compra subiu 6,5 pontos e foi para 78 pontos, em 2023. A marca figura o maior nível desde 2014, quando o indicador ficou em 84,5 pontos. De acordo com o levantamento, 29,2% dos consumidores pretendem gastar menos, enquanto 63,3% querem gastar o mesmo do último ano e 7,3% pensam em gastar mais. O levantamento apontou, ainda, que a projeção de gastos é praticamente a mesma para todas as faixas de renda. Entretanto, o destaque acontece nas mais baixas, em que houve aumento na projeção de gastos de 11 pontos, nas famílias com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800, e de 7,5 pontos, nas famílias com renda até R$ 2.100. O valor médio da intenção de gastos com os presentes este ano é de aproximadamente R$ 71,87.

A pesquisa aponta que os presentes mais procurados devem ser itens de vestuário, como blusas, vestidos e camisas. O setor de serviços aparece em seguida, com destaque para a gastronomia, que subiu de 5,6% para 8,4% das intenções, e atividades de lazer, cujo interesse aumentou de 1,1% para 3,3%. Apesar de alguns acharem que a data é menos afetiva e mais comercial, não importa, a coluna cONectado deseja a toda(o)s um feliz Dia das Mães!

Petrobras

A outra boa notícia vem do Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele antecipou que preços dos combustíveis podem cair, após revisão da empresa. “Não vamos perder venda, teremos preço atrativo para clientes”, avisou. “Vamos falar de preço e há chance de reajuste na semana que vem, de fazer uma avaliação em alguns combustíveis. Mas não vou dar spoiler”, disse Prates, durante entrevista. Prates afirmou ainda que a “Petrobras vai seguir o critério de estabilidade de preços, frente à volatilidade internacional”. E destacou que haverá atratividade para o cliente: “Seguimos comprometidos em praticar preços em equilíbrio com o mercado, que garantam a competitividade da empresa sem perder a participação de mercado em cada área de influência das refinarias. Prates disse que a mudança da política de preços tem que ser feita com “sabedoria e calma” e que os preços da Petrobras serão “inexoravelmente mais baixos”. Nos últimos 100 dias, o diesel caiu 23% nas refinarias, a gasolina caiu 4% e o gás natural caiu 19%”, ressaltou o presidente da empresa.

Eletrobras

…E o presidente Lula subiu o tom das críticas à privatização da Eletrobras. Ele disse que houve “bandidagem” e “crime de lesa pátria” nas condições de venda da empresa de energia que, segundo o mandatário, prejudicaram o próprio governo. Lula acrescentou que vai apurar o processo de desestatização da companhia. “Se o governo brasileiro tentar comprar de volta a Eletrobras, tem que pagar 3 vezes o valor que o [setor] privado ofereceu. O próprio governo fez lei prejudicando o governo. Vamos apurar, vamos abrir processo, vamos tentar provar a corrupção para que o povo saiba quem praticou corrupção nesse país”, declarou o presidente, durante o evento que assinou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, em Salvador, Bahia. Na semana passada, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar o limite de até 10% de direito de voto da União na Eletrobras.

É fake

…E por cinco votos a dois, o TSE multou individualmente, em R$ 30 mil, os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por divulgação de vídeo com fake news sobre Lula, nas eleições de 2022. Produzido por Nikolas, o vídeo afirmava que o então candidato à presidência estaria associado à criminalidade, incentivaria o uso de drogas por crianças e adolescentes e seria favorável ao aborto, entre outras mentiras. Os demais parlamentares compartilharam a gravação.

Lavagem

Como parte da investigação sobre um suposto esquema de “rachadinhas”, o Ministério Público do Rio identificou depósitos de origem desconhecida, no valor de R$ 476,8 mil, nas contas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e de Ana Cristina Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro e chefe de gabinete do enteado, entre 2001 e 2008, conta Juliana Dal Piva. Os depósitos foram feitos fracionadamente em dinheiro vivo, o que, segundo os promotores, indica lavagem de dinheiro.

Senha

Enquanto isso… Há cerca de um mês, Jair Bolsonaro não publica nada nas redes sociais. O motivo, segundo pessoas próximas do ex-presidente, é que Carlos trocou as senhas quando anunciou que estava deixando o gerenciamento da vida digital do pai. Offline, Bolsonaro não conseguiu, por exemplo, mobilizar seguidores para sua ida à Agrishow

Investigação

Um depósito de R$ 400 mil na conta do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está sendo investigado pela PF. A transação foi localizada na quebra de sigilo bancário durante a operação que levou à prisão do militar, na semana passada, por suspeita de adulteração de documentos de vacinação. O depósito foi feito em 25 de março de 2022, por João Norberto Ribeiro, tio da mulher do tenente-coronel, Gabriela Cid. A PF identificou que a prática é recorrente e suspeita que Cid transferia recursos de sua conta para outros servidores ligados à Ajudância de Ordem ou à Presidência, que sacariam o dinheiro em espécie, repassando-o a amigas da então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a pedido dela.

