Botafogo leva empate do Santos no fim e perde chance de voltar a ser líder

Botafogo e Santos empataram por 1 a 1, hoje (26), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileiro.

O Botafogo decepcionou seu torcedor mais uma vez, já que vencia a partida até os 44 minutos do segundo tempo.

O time da casa abriu o placar com Danilo Barbosa, mas Messias foi o salvador do Peixe ao empatar.

O Botafogo, assim, chega ao oitavo jogo sem vencer no Brasileirão e desperdiçou a chance de momentaneamente voltar à liderança do campeonato.

No segundo jogo com o técnico Tiago Nunes, o time alcançou 62 pontos -o mesmo número do Palmeiras, que joga às 18h30 contra o Fortaleza. Para completar, o Verdão ainda tem saldo de gols maior, o que lhe garante a tranquilidade de não ser ultrapassado pelo Botafogo na rodada.

Para o Santos, o empate foi precioso, não só pela circunstância da partida. Com 43 pontos, time aumentou um pouco mais a diferença em relação à zona de rebaixamento e tem a tranquilidade de saber que não entrará no Z4, mesmo que o Cruzeiro vença o Goiás amanhã.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Fluminense, na Vila Belmiro, quarta-feira (29), às 19h.

O Botafogo visita o já rebaixado Coritiba, no mesmo dia, mas às 21h30.

Com informações da Folhapress, por IGOR SIQUEIRA