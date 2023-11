Domingo chuvoso e de prejuízos em Campo Grande

A intensa chuva deste domingo (26) resultaram no transbordamento do córrego Prosa, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande. No bairro Aero Rancho casas foram destelhadas e ruas foram alagadas.

Após um período de forte calor e baixo volume de chuva nos dias anteriores, a água pedida pelos campo-grandenses chegou com muita força. Pontos críticos da cidade mais uma vez trouxeram dor de cabeça aos moradores.

A recomendação em caso de temporais é abrigar- se, evitando ficar em baixo de arvores, pelo risco de raios e quedas.

A previsão é que continue chover no domingo à noite e na segunda-feira, com menor intensidade.