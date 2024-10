Botafogo atropela Peñarol e se aproxima da final da Libertadores com goleada de 5 a 0

O Botafogo deu mais um passo rumo à final da Copa Libertadores da América ao vencer o Peñarol por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe carioca dominou o confronto, especialmente no segundo tempo, e praticamente assegurou sua vaga na decisão do torneio continental.

O primeiro tempo foi disputado, com o Peñarol mostrando uma postura defensiva sólida e criando algumas oportunidades. No entanto, o Botafogo começou a ganhar terreno à medida que a partida avançava, e a história mudou completamente na segunda etapa. Logo aos 5 minutos, o venezuelano Savarino recebeu um passe preciso de Luiz Henrique, invadiu a área e, com um toque sutil, abriu o placar ao desviar na saída do goleiro Aguerre.

A partir daí, o Botafogo tomou conta do jogo. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio de Savarino, Igor Jesus disputou a bola até que Barboza, livre na pequena área, aproveitou a sobra e empurrou para as redes, ampliando a vantagem. Aos 14 minutos, Savarino voltou a brilhar ao receber um cruzamento de Vitinho e finalizar com precisão. Embora a finalização tenha sido no meio do gol, Aguerre não conseguiu evitar o terceiro gol alvinegro.

Com o controle total da partida, o Fogão seguiu pressionando. Aos 28 minutos, Luiz Henrique coroou sua atuação brilhante com um gol de classe. Ele recebeu em ótima posição, invadiu a área e, na saída do goleiro, tocou por cobertura, marcando o quarto gol da noite e incendiando a torcida no Nilton Santos. A goleada foi completada aos 32 minutos, quando Igor Jesus, após um rebote de um chute de Almada, subiu alto para cabecear e marcar o quinto gol.

Com a vitória expressiva por 5 a 0, o Botafogo construiu uma vantagem que lhe permite perder por até quatro gols no jogo de volta, que acontecerá no dia 30 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Mesmo em caso de derrota por essa margem, o time carioca ainda garantirá sua classificação para a grande final da Libertadores.

Próximo desafio: liderança no Brasileirão

Após o show na Libertadores, o Botafogo já volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde defende a liderança. O próximo compromisso será no sábado (26), contra o Bragantino, em um confronto importante para manter o time na ponta da tabela e seguir firme nas duas frentes da temporada.

