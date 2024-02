Botafogo anuncia Luiz Henrique, contratação mais cara do futebol brasileiro

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (1º) a contratação do atacante Luiz Henrique. O jogador deixa o Real Betis e assina contrato com o clube por cinco temporadas.

A operação pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) com metas e bônus. É a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais.

John Textor, dono da SAF, já havia “furado” o clube. Ele publicou foto ao lado de Luiz Henrique no dia anterior ao anúncio.

Luiz Henrique vai deixar o Botafogo no meio de 2024 ou começo de 2025. Isso foi definido por contrato e parte fundamental do acerto entre as partes.

O anúncio brinca com notícias sobre outros clubes na briga. O vídeo mostra manchetes de veículos esportivos. O Botafogo venceu a concorrência de Flamengo, Fluminense, Corinthians e clubes de fora, que entraram no negócio em algum momento.

Luiz Henrique ainda está definindo os últimos detalhes para se apresentar. O jogador quer chegar ao Rio após o dia 7, quando acontece a festa de aniversário da filha dele.

Essa é a sexta contratação confirmada pelo Alvinegro para 2024. O clube já havia contrato o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza e os atacantes Jeffinho e Jefferson Savarino.

Com informações da Folhapress