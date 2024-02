Celebrações e festividades acontecem amanhã para o dia de Nossa senhora da Candelária, padroeira de Corumbá

Amanhã, 2 de fevereiro é celebrado em Corumbá, o dia de Nossa Senhora da Candelária, a padroeira da cidade. A data é feriado municipal e será marcado por celebrações, missas e festividades.

A Matriz de Nossa Senhora da Candelária é uma das mais antigas do Estado, foi construída por Frei Mariano de Bagnaia no século 19 e desde 2017, é Patrimônio Histórico e Cultural de Corumbá. Em 2021 foi tombada pelo Governo do Estado como Patrimônio Histórico Material de Mato Grosso do Sul.

A arquitetura da igreja possui arquitetura com elementos da arquitetura eclética em frente à Praça da República, local histórico onde ocorreu a retomada de Corumbá durante a Guerra do Paraguai (1864-1870). No altar há um brasão da coroa portuguesa, o que indica as influências europeias, além da imagem de Nossa Senhora da Candelária, padroeira da cidade.

A Igreja foi reaberta ao público em 2022, após ficar fechada por seis anos. O Dia da Padroeira de Corumbá também está incluído no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, por força da Lei 5.438/2019.

Confira a programação para o dia de Nossa Senhora da Candelária

06h – Santa Missa

Convidados: Comunidade Nossa Senhora Aparecida

07h30 – Santa Missa

Convidados: Comunidade São Benedito

09h – Santa Missa

Convidados: Comunidade Imaculada Conceição (Cenic)

10h – Carreata com a imagem de Nossa Senhora da Candeláría

10h30 – Santa Missa

Convidados: Autoridades Civis e Militares e Comunidade Nossa Senhora de Caacupê

11h30 – Almoço com Show Musical

17h – Louvores a Virgem Maria

18h – Santa Missa Solene

Convidados: Comunidade Nossa Senhora da Candelária e Paróquias da Diocese de Corumbá

19h – Procissão

20h – Solene Coroação de Nossa Senhora da Candelária

20h30 – Quermesse com Show Musical

