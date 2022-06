Bonito recebe maior competição de mountain bike do Brasil entre os dias 7 e 10 de setembro

Principal destino de ecoturismo do País, Bonito será a capital do mountain bike entre os dias 7 e 10 de setembro deste ano, durante a realização do Brasil Ride Warm Up 2022 – Maratona das Araras. A competição esportiva que deve reunir mais de 1.500 ciclistas de 36 países foi lançada oficialmente nesta terça-feira (28).

A Brasil Ride Warm Up 2022 vem com novidade em nível nacional. Bonito será palco da primeira prova por etapas de Gravel Bike do Brasil, que é uma categoria muito recente no País e tem conquistado ciclistas iniciantes e veteranos com bicicletas que apresentam geometria e configuração para desempenho tanto no asfalto quanto em trilhas.

Envolta por águas cristalinas, cachoeiras, grutas, trilhas e muito pedal, a disputa do Brasil Ride Warm Up 2022 será feita em três dias de prova em uma verdadeira imersão de 163 km na natureza da região de Bonito. Na primeira etapa, no dia 8 de setembro, o percurso será de 27 km. No dia 9 serão 67 km e no dia 10 será disputada a Maratona das Araras, a reta final de 69 km.

De acordo com o regulamento, os competidores poderão escolher entre três opções de prova, desenvolvidas para atender a todos os atletas, inclusive crianças. As categorias são: PRO com 69 km de percurso, TOUR com 18 km e a KIDS, onde crianças percorrerão aproximadamente 1 km, em um passeio já preparando futuros adeptos do mountain bike.

A 1ª e 2ª etapa da prova terminarão nos dois principais complexos de ecoturismo de Bonito, com entrada gratuita para todos os inscritos e descontos para acompanhantes e familiares.