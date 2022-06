Falcão é o novo responsável pela carreira do Luva de Pedreiro

O ex-jogador publicou um texto em suas redes sociais confirmando que foi Iran quem o procurou para ser ajudado no futuro.

“RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro! Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão dia a dia com você e colocará tudo na mesa pra que vocês decidam! Não somos seus donos, não temos cadeira cativa pra nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran “Luva de Pedreiro”, será bem-vinda! Seja bem-vindo, da forma e do jeito que VOCÊ DECIDIR! #Gracasadeuspai”, escreveu Falcão.

Falcão deixou bem claro no comunicado que Iran será livre para tomar qualquer tipo de decisão ao lado de sua família.

O Luva de Pedreiro tem mais de 33 milhões de seguidores somando o TikTok, Twitter e o Instagram. Ele quebrou fronteiras e faz sucesso em todos os cantos do mundo.

MUDANÇA DE EMPRESÁRIOS APÓS RELAÇÃO CONTURBADA

Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus tiveram episódios conturbados nas últimas semanas. Durante uma live no Instagram, Iran Ferreira afirmou que faria uma pausa na carreira, e parou de seguir o empresário no dia seguinte.

A polêmica se reforçou após um texto publicado no site Metrópoles revelar que Luva possuía, em duas contas bancárias, saldos com valores em torno de R$ 7.500, considerados irrisórios devido aos seus patrocínios e o alcance de suas contas nas redes sociais.

Como resposta, Allan Jesus disse que as informações eram levianas, e apuradas de maneira seletiva.

Uma reportagem do UOL Esporte da última sexta-feira (24) apontou, a partir de dados obtidos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que o influenciador não possui controle total da empresa criada para gerir sua carreira e os recursos obtidos em contratos de publicidade.

A fatia de Iran Ferreira na Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE LTDA é de 45%, como mostrou o texto, enquanto Allan Jesus e o influenciador Victor Melo, juntos, somam 55% da empresa. Procurado para explicar a divisão da sociedade, Jesus não respondeu.

Com informações da Folhapress