Beckham coloca Brasil e Dinamarca entre os favoritos para a Copa do Mundo

David Beckham, que é embaixador da Copa do Mundo no Qatar, concedeu uma entrevista à Fifa (Federação Internacional de Futebol) na qual incluiu a Dinamarca entre as favoritas, ao lado de Brasil, França e Argentina.

“Como é um Mundial, automaticamente falamos de Brasil, Argentina e França, todas grandes nações que ganharam muitos torneios. Mas outro país que estou animado para ver jogar é a Dinamarca. Acho que eles podem ser a revelação. Eles se prepararam bem e sempre se saem muito bem nos grandes torneios”, disse.

O ex-jogador da Inglaterra acredita que o Mundial deste ano tem tudo para ser espetacular, ainda mais por ser disputado no meio da temporada europeia, com os jogadores na sua melhor forma.

“E fui jogador da Inglaterra e fomos para todas as Copas do Mundo depois de uma temporada cansativa na Premier League, que é uma das ligas mais difíceis do mundo. Quando você chega ao final da temporada, está exausto. Desta vez será no meio da temporada, então é perfeito para jogadores das seleções que podem entrar no torneio com uma chance real de vencer”, comentou.

Além disso, Beckham falou sobre essa geração da Inglaterra, que conta com grandes jogadores e foi finalista da última Eurocopa – perdendo a final para a Itália.

“Sempre espero muito da Inglaterra. Nossos torcedores também, e com razão. Acho que Gareth [Southgate] fez um trabalho incrível. Temos uma equipe de jogadores que estão juntos há alguns anos. Penso que é uma oportunidade real para nós entrarmos no torneio em boa forma”, finalizou.

