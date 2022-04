Estimado em R$ 10 milhões, Prefeitura assina ordem de serviço para obras da Vila dos Idosos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande autorizou nesta semana, a construção da Vila dos Idosos. Antes de entregar o cargo, Marquinhos Trad assinou a ordem de serviço para o início das obras do projeto que possui o praze de conclusão entre 12 a 15 meses.

O condomínio com 40 unidades será construído próximo ao Horto Florestal, na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Noroeste, na região central. A construção da Vila dos Idosos tem uma estimativa de custos de R$ 10,5 milhões.

Esse montante já foi garantido com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), através do Programa Reviva Campo Grande. Cada apartamento terá área de 33,70m², sala integrada com cozinha, área de serviço e um quarto com banheiro, todos mobiliados.

A subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), Catiana Sabadin, disse que a localização foi escolhida com o objetivo de facilitar a rotina dos idosos. “É uma região com bastante quantidade de serviços públicos, posto de saúde, atendimento, centro de socialização e está muito próxima do centro”.

Catiana Sabadin também reforçou que para os próximos projetos, a escolha por regiões bem servidas de infraestrutura, mesmo fora da área central, será mantida.

“É importante que o idoso consiga fazer suas compras a pé, ter fácil acesso aos terminais de ônibus e postos de saúde”. A subsecretária também disse que a construção da Vila dos Idosos faz parte da política de trazer a população de volta ao centro da cidade. “É uma região muito bem servida de infraestrutura, mas que tem perdido população residente”.

Detalhes

As 40 moradias beneficiarão idosos com renda de até três salários mínimos por meio da modalidade de locação social, com subsídio de 50% do aluguel pela Prefeitura. Segundo a gerente do programa de locação social, da AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários),

Neide Vargas, o valor das unidades ainda será levantado e divulgado com a abertura do processo de inscrição para o sorteio. Poderão se inscrever idosos com renda de até três salários mínimos, tendo preferência aqueles que moram sozinhos.

Para auxiliar os custos de administração e manutenção do prédio, dez salas comerciais serão alugadas por meio de licitação. Neide Vargas disse que um estudo será realizado para levantar quais tipos de comércio beneficiarão os moradores. “Farmácia, artesanato, entre outras sugestões foram levantadas. Vamos confirmar tudo no edital (a ser lançado)”, concluiu.