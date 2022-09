Atlético-MG e Cruzeiro vão lançar camiseta rosa

Cruzeiro e Atlético-MG vão lançar amanhã (30) uma ação conjunta para o Outubro Rosa, o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Hoje, os dois clubes têm contrato com a Adidas para fornecimento de material esportivo e vão fazer juntos o lançamento da camisa cor de rosa em alusão à campanha.

Para o Atlético-MG a camisa rosa não chega a ser uma novidade: o time terá a peça nessa cor pela segunda vez em sua história. Já o Cruzeiro vai estrear a paleta após não ter participado da campanha da fornecedora em anos anteriores, quando Flamengo, Internacional e São Paulo lançaram a camisa.

Nesse contexto, os dois maiores clubes de Minas Gerais vão aproveitar a oportunidade para tentar superar um passado não muito distante marcado pela homofobia.

Homofobia

Quando o Atlético-MG apresentou o uniforme cor de rosa em 2010, a peça logo virou motivo de diversas manifestações homofóbicas por uma significativa parte da torcida celeste. Muitos torcedores atleticanos também foram contra a utilização e comercialização da peça pelo mesmo motivo. Na ocasião, a camisa fazia parte do material de treino do time naquela temporada.

Ainda em 2010 estava previsto o lançamento da terceira camisa de jogo do Atlético-MG, que seria preta com detalhes em rosa. Mas o receio da reação de parte da torcida, que já havia reprovado a camisa de treino rosa, justamente por tratar os cruzeirenses com apelidos homofóbicos, fez com que a diretoria alvinegra recuasse e a camisa 3 virou um segundo uniforme de treino.

Algo semelhante aconteceu com o Cruzeiro em 2020 e 2021. Já parceiro da Adidas, o clube celeste rejeitou a camisa rosa por duas temporadas consecutivas. Segundo apurou o UOL Esporte, a gestão anterior do Cruzeiro se sentiu pressionada por alguns conselheiros e organizadas que eram contra a utilização da cor. Oficialmente, a recusa foi justificada por alguns detalhes de confecção e de produção relacionados à Adidas.

Cruzeiro e Grêmio foram parar no STJD, no primeiro turno da Série B, por cânticos homofóbicos entoados pelas duas torcidas no Independência. Ao clube celeste, o órgão aplicou uma multa de R$ 30 mil e homologou um acordo no qual o Cruzeiro teve de cumprir diversas ações de conscientização contra a homofobia. O Grêmio assinou o mesmo acordo e teve de pagar multa de R$ 20 mil.

Posicionamento

Após o episódio da denúncia feita pelo STJD, Ronaldo se posicionou sobre a questão em uma de suas lives fazendo duras críticas ao comportamento da torcida celeste. O dirigente chegou a dizer que torcedores com esse pensamento não eram bem-vindos aos jogos da Raposa.”Quero lembrar a vocês que é um problema muito sério, é crime. O torcedor homofóbico não é bem-vindo aos jogos do Cruzeiro. Além de cometer um crime, vai estar prejudicando seu time. Recado para o cruzeirense e para todos. Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento. Vamos cumprir nossa obrigação, conscientizar o torcedor, isso não é bem-vindo nos nossos estádios”, disse.

*com informações da Folhapress

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: