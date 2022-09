Eliana visita Bonito e exalta as belezas regionais

O programa da Eliana no SBT esteve ontem (28), gravando em Bonito e nem o mau tempo impediu a loira e sua equipe de gravarem em principais pontos turísticos da cidade e ainda desfrutar das delícias gastronômicas da cidade.

O restaurante Casa do João, conhecido por vender uma deliciosa traíra sem espinhos dentre outras gostosuras contou com a presença da apresentadora e sua equipe que fez um registro em sua rede social e elogiou o próprio João, filho do dono que dá o nome ao local.

Não tem ainda a data que o programa irá ao ar, mas baseado nas postagens de Eliana, pontos como Buraco Anhumas dentre outros balneários estarão divulgando as belezas da região da Serra da Bodoquena.

O restaurante também usou suas redes sociais para mostrar a presença da loira em seu estabelecimento.

