Atletas da Capital podem solicitar auxílio para participar de competições esportivas

Com intuito de apoiar atletas e equipes que representam Campo Grande em competições esportivas e paradesportivas nacionais e internacionais, a Funesp (Fundação Municipal de Esportes) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (03), a portaria que dispõe da concessão do Auxílio Atleta.

Criado por meio da Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, o benefício disponibiliza assistência no custeio das despesas com transporte, estadia, alimentação e pagamento de taxa de inscrição aos atletas.

Estão aptos a receber o auxílio, atletas brasileiros ou naturalizados, a partir dos 8 anos de idade e que residem em Campo Grande há mais de um ano. Também é necessário estar em plena atividade esportiva para participar de competições. Não poderá receber o benefício equipes profissionais, ou seja, aquelas entidades de prática desportiva que remuneram os atletas por meio de contrato formal de trabalho.

De acordo com o edital, equipes esportivas também podem receber o auxílio. Neste caso, o valor das despesas a ser custeado será calculado individualmente.

Diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, destaca a importância do auxílio. “Esse auxílio será fundamental para apoiar nossos atletas nos eventos esportivos. Com esse incentivo o Município também ganha, elevando o nível dos atletas e as colocações. A equipe da Fundação está aguardando os atletas para orientações”.

Serviço:

A relação completa de documentos necessários está disponível no site: www.campogrande.ms.gov.br/funesp.

